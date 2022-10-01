سجلت صادرات إيران إلى تركيا زيادة بنسبة 49 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022.

وبحسب تقرير نشره مكتب الإحصاء التركي، نمت التبادلات التجارية الإيرانية مع ترکیا بنسبة 29 بالمائة خلال شهر ینایر حتى أغسطس 2022 وبلغت4 مليارات و 332 مليون دولار.

وكانت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين خلال نفس الفترة من العام 2021 ، 3 مليارات و344 مليون دولار.

وارتفعت صادرات ايران الى تركيا في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 أكثر من 4 اضعاف، بقيمة 2مليار و 382 مليون دولار من إيران ، بزيادة 49 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2022 بنسبة 11 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت مليار و 950 مليون دولار.

وبلغ الميزان التجاري بين البلدين في نفس الفترة 432 مليون دولار لصالح إيران.

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