التقى وزير النفط الإيراني مسؤولي الشركات العملاقة للنفط والغاز اليابانية استمرارًا لدبلوماسية الطاقة للحكومة الثالثة عشرة.

وعقد وزير النفط جواد أوجي الذي غادر إلى طوكيو السبت الماضي على رأس وفد للمشاركة في عدة اجتماعات مع الشركات اليابانية الكبرى لقاءات مكثفة في اليابان.

والتقى اوجي المدراء العامين للشركات العملاقة للنفط والغاز اليابانية ، بما في ذلك توشياكي كيتامورا ، الرئيس التنفيذي لشركة Inpex ، تاكشي سايتو ، الرئيس التنفيذي لشركة Eneos Japan ، Yamamoto ، الرئيس التنفيذي لشركة Fuji Oil ، Tramura ، عضو مجلس إدارة معهد تأمين الاستثمار والتصدير. ،هابا ( Haba ) الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوبيشي (Mitsubishi Oil and Gas) والرئيس التنفيذي لشركةماروباني ( Maroubani ) وتباحث معهم حول فرص الاستثمار في صناعة النفط الإيرانية والتعاون المشترك والتجارة في ناقلات الطاقة والتكنولوجيا.

كما حضر وزير النفط خلال هذه الزيارة في مراسم تأبين الرئيس الياباني الراحل شينزو آبي نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية ، وعلى هامش المراسم قال في مقابلة مع شبكة الدولة اليابانية (NHK). ) ان إيران تسعى لاجتذاب الاستثمار الأجنبي وهي جاهزة 100٪ لقبول الاستثمار للشركات اليابانية و لا تنتظر العودة الى الاتفاق النووي.

وقال أوجي امس الاثنين في الاجتماع الوزاري للشراكة الآسيوية الخضراء (AGGPM)ان العقوبات الأحادية والقاسية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الايرانية باعتبارها صاحبة المركز الأول في إجمالي احتياطيات النفط والغاز و منتجة مهمة للطاقة في العالم، تتعرض أمن الطاقة في العالم والمنطقة للخطر.

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