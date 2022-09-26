التقى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" اليوم الاثنين في نيويورك، بنظيره الكوبي "برونو رودريغيز"، حيث تباحث الجانبان في سبل توسيع العلاقات الاقتصادية ومواجهة الحظر الامريكي المفروض على البلدين.

وجری هذا اللقاء جرى في مقر اقامة الوزير امير عبداللهيان، الذي استعرض مع نظيره الكوبي فرص التعاون الثنائي في المجالات الطبية، نظرا لتجربة الانتاج المشترك للقاح "سوبرانا-باستوكوفاك" المضاد لفيروس كورونا، مضافا الى تطوير العلاقات الاقتصادية في ضوء الحظر الذي تفرضه واشنطن اليوم على كل من طهران وهافانا.

يذكر ان امير عبداللهيان رافق الرئيس الايراني "اية الله رئيسي" الى اجتماع القمة السابع والسبعين للجمعية العامة الاممية في نيويورك.

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