اعلن المركز الوطني للفضاء الالكتروني بالجمهورية الاسلامية الايرانية عدم صحة الادعاءات الأخيرة لمجموعة القراصنة "انونيموس" بشأن الهجمات الإلكترونية على المواقع الحكومية للبلاد.

ووفقًا للعلاقات العامة للمركز الوطني للفضاء الإلكتروني الايراني، فان مجموعة القراصنة "انونيموس" ادعت مؤخرًا أنها شنت هجمات سيرانية على بعض المواقع الإلكترونية للمراكز الحكومية ، بما في ذلك مجلس الشورى الإسلامي ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة النفط ومشغل "همراه اول" للهاتف المحمول ولكن بعد التحقيقات التي اجراها الخبراء نعلن لمواطنينا الأعزاء أن هذا الخبر غير صحيح وننفيه بقوة.

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