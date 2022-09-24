أكد مستشار الشؤون الدولية بمنظمة التنمية التجارية الايرانية أن الحجم الاجمالي للتبادل التجاري بين ايران ودول الاتحاد الاوراسي يبلغ حاليا 5 مليارات دولار.

وأوضح " ميرهادي سيدي" في تصريح يوم الجمعة 23 سبتمبر/أيلول، أن اتفاقية التجارة التفضيلية الداخلة حيز التنفيذ منذ 3 سنوات قد رفعت اجمالي الحجم التبادل بين ايران والاتحاد الاوراسي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – أرمينيا – كازاخستان) من 2.5 مليار دولار الى مستوى 5 مليارات دولار.

وأشار أن السلع الاساسية التي تستوردها ايران من دول الاتحاد، القمح والذرة والشعير والحبوب الزيتية.

وأستطرد سيدي أن الدراسات تقدر قابلية نمو التبادل التجاري البيني الى 30 مليار دولار سنويا.

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