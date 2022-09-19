اعلن نائب وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجستة مهر ان إيران وقعت سبعة عقود مع شركات روسية مختلفة لسبعة حقول نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار".

وقال خجسة مهر في تصريح له يوم الاثنين ، خلال حفل تشغيل أول مصنع لإنتاج مضخات الآبار في الحي الصناعي رقم 3 في مدينة اهواز مكرز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران: ان احتياطيات النفط والغاز في البلاد تبلغ 340 مليار برميل حيث تحتل المرتبة الاولى عالميا في هذا المجال.

واضاف: إن المتوقع بلوغ الإنتاج في البلاد 5.7 مليون برميل من النفط و 1 مليار 700 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لغاية العام 2029.

وأوضح نائب وزير النفط أن جميع المكامن الواقعة غرب نهر كارون في خوزستان بحاجة إلى طرق معالجة اصطناعية ، وأضاف: إن حوالي 1300 بئر من أصل 3000 بئر في المناطق الجنوبية الغنية بالنفط تحتاج إلى طرق استخلاص اصطناعية.

وقال: ان جزءا ملحوظا من آبار النفط في إيران مغلق أو منخفض الكفاءة ، ونخطط لتطوير 700 بئر".

وصرح نائب وزير النفط أن العلاقات مع روسيا اليوم جيدة جدا وأضاف: "وقعنا سبعة عقود مع شركات روسية مختلفة لسبعة حقول نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار".

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