أكد الوكيل المساعد للشؤون الدولية بوزارة النفط الايرانية، أن النفط الخام سيتدفق على أوزبكستان ومنطقة آسيا الوسطى.

وأوضح " أحمد أسدزادة" في تصريح الجمعة، أن خلال المفاوضات الاخيرة التي اجراها الوفد الايراني مع مسؤولي اوزبكستان، تقرر تصدير النفط الخام الى مصافي البلد الجار في اطار عملية تأهيل تلك المصافي.

وأشار أن مصافي اوزبكستان تعمل حاليا بطاقة 50 بالمئة، حيث تمتلك البلاد مصفاتين رئيسيتين للنفط بطاقة تكريرية 230 الف برميل يوميا.

"أسد زادة" لفت الى أن ايران ابرمت مع اوزبكستان 5 مذكرات تفاهم وخارطة طريق عامة للتعاون بمجال الطاقة في اطار زيارة الرئيس الايراني الى "سمرقند" للمشاركة بقمة منظمة شانغهاي للتعاون.

وبيّن أن وفدا أوزبكيا سيزور طهران الاسبوع المقبل لمتابعة التوافقات المتوصل اليها وذلك في اطار 4 مجموعات عمل تناقش انشطة المنبع والمصب والكوادر البشرية والتجارة.

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