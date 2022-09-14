أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في تقريرها الأخير ، أن متوسط ​​سعر برميل النفط الإيراني الثقيل بلغ 102.24 دولارًا في آب /أغسطس 2022، مشيرة الى ان متوسط ​​سعر النفط الإيراني ارتفع بمقدار 40 دولارًا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

واعلنت أوبك في تقريرها الأخير ان أسعار جميع أنواع النفط في الدول الأعضاء، قد انخفضت بشكل حاد.

وبحسب هذا التقرير، بلغ متوسط ​​سعر برميل النفط الإيراني الثقيل في آب /أغسطس 2022 ، 102.24 دولار ، بانخفاض قدره 5.39 دولار عن الشهر السابق.

وكان سعر برميل النفط الإيراني 107.63 دولار في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وبلغ متوسط ​​سعر النفط الإيراني في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 105.06 دولارًا للبرميل، مما يدل على زيادة قدرها 39.36 دولارًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ متوسط ​​سعر النفط الإيراني في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي 65.70 دولارًا للبرميل.

تم بيع النفط الإيراني في عام 2021 بمعدل ​​69.8 دولار للبرميل. في غضون ذلك، بلغ معدل ​​سعر النفط الإيراني في عام 2020، 40.77 دولارًا للبرميل، ما يعني أن معدل​​سعر النفط الإيراني في عام 2021 ارتفع بمقدار 29 دولارًا و 3 سنتات مقارنة بعام 2020.

وكان معدل ​​سعر النفط الإيراني في عام 2019 بنحو 61.85 دولارًا للبرميل.

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