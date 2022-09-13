أظهر تقرير لمركز الاحصاء الايراني تسجيل الناتج المحلي الاجمالي للبلاد في فصل الربيع فترة 21 مارس/آذار حتى 20 يونيو/حزيران 2022، نموا بنسبة 4.3 بالمئة على اساس سنوي.

واوضح التقرير الذي أوردته " فارس" اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الاجمالي قد سجل باحتساب عوائد النفط 1887 تريليون ريال ( الدولار = 267 الف ريال)، بنمو 3.8 بالمئة عن فصل ربيع 2021، حين بلغ 1818 تريليون ريال.

التقرير أشار أن الناتج المحلي الاجمالي الايراني في ربيع 2022، قد بلغ بدون احتساب عوائد النفط 1614 تريليون ريال، بنمو 4.3 بالمئة على اساس سنوي، حيث بلغ 1558 تريليون ريال بالفترة المناظرة السابقة.

وبحسب الاحصائيات المرفقة بالتقرير فقد شهد نمو القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.8 بالمئة فيما نما قطاع الصناعة والمعادن 4.2 بالمئة، والصناعة والمعادن بدون النفط 6 بالمئة وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي 1.1 بالمئة، فضلا عن قطاع الخدمات الذي يضم عدة مجموعات الضيافة ومبيعات التجزئة والجملة... 3.8 بالمئة.

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