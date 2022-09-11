أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، أن حجم التجارة الخارجية مع الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي الاقتصادي قد سجل أكثر من 1.326 مليار دولار في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 20 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022.

وأوضح " علي رضا مقدسي" في تصريح اليوم الاحد، أن صادرات السلع الايرانية لكل من اعضاء الاتحاد قد بلغت الى روسيا 291.228 مليون دولار وأرمينيا 144.101 مليون دولار وكازاخستان 61.206 مليون وقرغيزيا 18.426 مليون وبيلاروسيا 7.178 مليون دولار.

بالمقابل أكد رئيس الجمارك أن واردات ايران من دول الاتحاد الأوراسي قد لامست اجمالي 804.253 مليون دولار بنمو 43 بالمئة عن الفترة المناظرة 2021.

ولفت الى أن روسيا صدرت للبلاد سلعا في الفترة المذكورة بقيمة 715.360 مليون دولار وكازاخستان 78.423 مليون دولار وبيلاروسيا 3.887 مليون، وأرمينيا 3.862 مليون وقرغيزيا 2.719 مليون دولار.

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