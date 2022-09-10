أعلن المتحدث باسم الجمارك الايرانية عن نمو حجم التجارة غير النفطية لإيران بنسبة 31 بالمائة مع 11 دولة عضو في منظمة شنغهاي للتعاون خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال"سيد روح اله لطيفي" الیوم السبت أن حجم تجارة ايران غير النفطية مع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي بلغ 21 مليونا و 415 الف طن بقيمة 17 مليارا و 56 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الايراني الحالي (بدأ في 21 مارس 2022) لیشهد نموا بنسبة 31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن حجم الصادرات الإيرانية للدول الأعضاء في المنظمة ، بلغ 17 مليونا و381 ألف طن من البضائع بقيمة 9 مليارات و 78 مليون دولار ،لیشهد نموا بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ان الصين كانت تتصدر قائمة صادرات ايران من السلع غير النفطية في تلك الفترة حيث بلغت قيمة الصادرات اليها 6 مليارات و722 مليون دولار وأقل الصادرات كانت إلى منغوليا والتي بلغت 156الف دولار.

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