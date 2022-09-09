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بیتکوین تسجل أعلى سعر منذ یولیو
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن عملة بيتكوين ارتفعت إلى مستوى هو الأعلى منذ يوليو، بعد لجوء المستثمرين إلى الأصول الخطرة مع هبوط الدولار.
وارتفعت بيتكوين بنسبة 10.1% ليبلغ سعرها 21341 دولارا مساء الجمعة.
ولكن رغم الارتفاع اليوم في سعر البيتكوين إلا أنها ماتزال فاقدة لـ50% من قيمتها مقارنة بالعام الماضي.
وتراجع الدولار اليوم الجمعة بنسبة 0.9% .
كما ارتفعت عملة "إيثر"، وهي ثاني أكبر عملة مشفرة، 5% مسجلة 1717 دولارا.
يذكر أن بتكوين تراجعت يوم الأربعاء إلى 18540 دولارا.
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