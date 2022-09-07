تفيد الإحصائيات التي أعلنها المتحدث باسم الجمارك الى نمو التجارة غير النفطية لإيران مع الدول المجاورة من ناحيتي القيمة والوزن خلال الاشهر الخمسة الاولى للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي.

وقال المتحدث باسم الجمارك روح الله لطيفي: تم تبادل أكثر من 33 مليونا و 333 ألف طن من البضائع بقيمة 20 مليارًا و 636 مليون دولار بين إيران و 15 دولة مجاورة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الايراني الجاري الذي بدأ في 21 مارس 2022.

وأضاف: إن تجارة إيران الخارجية غير النفطية مع 15 دولة مجاورة شهدت نموا بنسبة 24 بالمئة خلال الاشهر الخمسة الاولي من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال لطيفي حول حجم الصادرات إلى دول الجوار: منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي، تم تصدير 25 مليون 398 ألف طن من البضائع الإيرانية بقيمة 10 مليارات 723 مليون دولار إلى دول الجوار، ليسجل زيادة بنسبة 27٪.

وعن حجم الصادرات لدول الجوار قال لطيفي: اشترى العراق 8 ملايين و655 الف طن من البضائع بقيمة مليارين و961 مليون دولار، والإمارات اشترت 5ملايين طن من السلع بقيمة مليارين و781 مليون دولار، تلتها تركيا بشراء 3 ملايين و682 ألف طن من السلع الايرانية بقيمة مليارين و 328 مليون دولار ثم تأتي أفغانستان حيث بلغ حجم استيراده من السلع الايرانية مليون و 256 ألف طن بقيمة 641 مليون دولار وباكستان استوردت مليون و 78 ألف طن من السلع بقيمة 475 مليون دولار ثم سلطنة عمان ب1.219 ألف طن من السلع بقيمة 452 مليون دولار ثم جمهورية أذربيجان.

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