أكد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الايرانية العراقية المشتركة، أن صادرات السلع من البلاد الى العراق سجلت 2.961 مليار دولار في الشهور الخمسة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2022.

وأشار " حميد حسيني" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات الايرانية للعراق انخفضت 8 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2021، التي بلغت حينئذ 3.22 مليار دولار.

وعزا حسيني انخفاض الصادرات الى ارتفاع أسعار السلع التصديرية وعدم تشكيل الحكومة بالعراق، بجانب عدم اعلان موازنة المشاريع فيه.

وأضاف أن "ثمة بعض أوجه القصور من بعض المسؤولين، حيث إن السفير الايراني الجديد في العراق لم يحزر تقدما لغاية الان في تنمية العلاقات التجارية الثنائية".

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