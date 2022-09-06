أعلن مسؤول بشركة انشاء وتطوير البنى التحتية للنقل في ايران، عن تخصيص تمويل خارجي بواقع 13.6 مليار يوان لكهربة خط سكك الحديد طهران – قم – اصفهان.

وأوضح " عباس خطيبي" مساعد شؤون الانشاء وتطوير سكك الحديد بالشركة في تصريح لـ"فارس" اليوم الثلاثاء، أن المشروع سيتلقى تمويلا خارجيا، حيث تم تأمين 4 مليارات يوان حتى الان مع امكانية تدفق 13.6 مليار يوان اضافية.

وبحسب "فارس" فقد تم ضخ 172 تريليون ريال ( الدولار= 266 الف ريال) بالمشروع، ومع مبلغ 13.6 مليار يوان المزمع بجانب مخصصات بـ 584.48 تريليون ريال فانها ستؤثر قطعا بوتيرة تنفيذ المشروع.

خط سكك الحديد طهران – قم – اصفهان بطول 410 كم بدأت عملياته في سنة 2006 مع تباطؤ بالتقدم الانشائي، حيث يتشارك بالمشروع شركة صينية ومقر خاتم الانيياء للبناء والاعمار. فيما أكد " ميعاد صالحي" المدير التنفيذي لشركة خطوط السكك الحديدية الايرانية أن المشروع يتطلب 57 مليار يوان.

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