تمویل أجنبي بـ 13.6 ملیار یوان لکهربة خط سکک حدید في ایران
أعلن مسؤول بشركة انشاء وتطوير البنى التحتية للنقل في ايران، عن تخصيص تمويل خارجي بواقع 13.6 مليار يوان لكهربة خط سكك الحديد طهران – قم – اصفهان.
وأوضح " عباس خطيبي" مساعد شؤون الانشاء وتطوير سكك الحديد بالشركة في تصريح لـ"فارس" اليوم الثلاثاء، أن المشروع سيتلقى تمويلا خارجيا، حيث تم تأمين 4 مليارات يوان حتى الان مع امكانية تدفق 13.6 مليار يوان اضافية.
وبحسب "فارس" فقد تم ضخ 172 تريليون ريال ( الدولار= 266 الف ريال) بالمشروع، ومع مبلغ 13.6 مليار يوان المزمع بجانب مخصصات بـ 584.48 تريليون ريال فانها ستؤثر قطعا بوتيرة تنفيذ المشروع.
خط سكك الحديد طهران – قم – اصفهان بطول 410 كم بدأت عملياته في سنة 2006 مع تباطؤ بالتقدم الانشائي، حيث يتشارك بالمشروع شركة صينية ومقر خاتم الانيياء للبناء والاعمار. فيما أكد " ميعاد صالحي" المدير التنفيذي لشركة خطوط السكك الحديدية الايرانية أن المشروع يتطلب 57 مليار يوان.
endNewsMessage1