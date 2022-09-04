أكد رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، أن شركة محلية ترغب بتدشين خط انتاج سيارات في أرمينيا.

جاء ذلك في اجتماع لرئيس المنظمة " علي رضا بيمان باك" مع مساعد وزير الاقتصاد الارميني " نارك تريان" مساء الاحد في طهران، الذي تطرق خلاله الجانبان لسبل تنمية العلاقات التجارية ومسارات بديلة لترانزيت السلع وقائمة مقايضة البضائع وانشاء خط انتاج سيارات ايرانية في أرمينيا، وخط انتاج مشترك للاجهزة المنزلية والالكترونية.

وأعتبر "بيمان باك" أن رغبة إحدى شركات صناعة السيارات الايرانية بتدشين خط انتاج سيارات في أرمينيا العضوة بالاتحاد الاقتصادي الاوراسي، بأنها خطوة من شأنها تحقيق انجازات لكلا البلدين.

وأشار أن وفدا تجاريا ضخما سيزور أرمينيا في اكتوبر المقبل بالتزامن مع افتتاح المركز التجاري الايراني في يريفان والذي بدوره سيوفر مستقرا للشركات الناوية العمل في البلد الجار.

بدوره اكد مساعد وزير الاقتصاد الأرميني استعداد بلاده توفير البنى التحتية والارض المناسبة لمشروع خط انتاج السيارات مقترحا ايفاد وفد ايراني لتهيئة الارضية اللازمة للمشروع.

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