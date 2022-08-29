اعلن مساعد رئيس غرفة التعاونيات (الايرانية) للشؤون القانونية والبرلمانية "مهرداد لاهوتي"، حصول ايران على مقعد في مجلس ادارة التحالف التعاوني الدولي (ICA)؛ وذلك في سابقة منذ 130 عاما مرت على تاريخ تاسيس هذا الاتحاد الدولي.

واكد "لاهوتي"، في مدونة، على ان "هذا الانجاز تحقق بفضل الاداء الجيد والجهود المضنية لغرفة التعاونيات الايرانية وبدعم وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي بالجمهورية الاسلامية خلال العام الماضي".

واضاف، "ان هذا الانجاز الكبير يسهم في توسيع الصادرات الايرانية الى الدول المستهدفة ونقل المعرفة والتقنية الى البلاد وفي المقابل مشاركة ايران تجاربها مع بلدان العالم".

يذكر ان التحالف التعاوني الدولي، عبارة عن منظمة غير حكومية تمثل التعاونيات والحركة التعاونية في جميع أنحاء العالم. وقد تأسس هذا التحالف عام 1895 لتوحيد وتمثيل وخدمة التعاونيات في الدول الاعضاء.

ويوفر التحالف صوتًا عالميًا ومنتدى للمعرفة والخبرة والعمل المنسق من أجل التعاونيات وحولها؛ ويضم في عضويته منظمات تعاونية دولية ووطنية من 100 دولة تمثل ما يقرب من مليار فرد حول العالم، ويعمل حوالي مائة مليون شخص فيها؛ بما يشمل قطاعات الاقتصاد، مثل الزراعة والبنوك والمستهلكين ومصايد الأسماك والصحة والإسكان والتأمين والعمال.

وعقدت الجمعية العامة للتحالف التعاوني الدولي، اجتماعها السنوي للعام 2022 في 20 يونيو المنصرم بمدينة إشبيلية الاسبانية؛ وشارك في هذا الاجتماع 700 شخص من 320 منظمة تعاونية مثلت 110 دولة في انحاء العالم.

وتم خلال اجتماع الجمعية العامة هذا، التصويت على انتخاب رئيس واعضاء مجلس ادارة التحالف التعاوني الدولي؛ حيث حصلت ايران على 419 صوتا ليتم اختيارها ضمن 15 دولة اخرى عضوا في هذا المجلس.

endNewsMessage1