أشار وزير النفط إلى المفاوضات البناءة مع المساعد الخاص للرئيس الروسي وقال انه سيجري "قريبا، توقيع العقد النهائي لشراء ومقايضة الغاز مع روسيا بين شركة الغاز الوطنية الإيرانية والروسية في موسكو ".

ونوه اوجي، خلال مباحثاته مع كبير مساعدي الرئيس الروسي "ايغور لويتين" اليوم، الى حسم صفقات شراء مقايضة الغاز من روسيا؛ على ان يتم قريبا توقيع اتفاقية ثنائية في هذا الخصوص.

واستطرد : كما في مجال النقل، تباحثنا حول التعاون لانجاز مشروع طريق رشت –استارا السككي (شمال)، وايضا كهربة الطريق السككي الذي يربط "كرمسار" (شرق) بـ "اينجة برون" (شمال)؛ وبناء عليه ستتولى البنوك الروسية تمويل المشروع؛ واكد انه في ضوء الصلاحيات التامة التي يتمتع بها كبير مساعدي الرئيس الروسي، فإن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وفي اشارة الى الوثائق الموقعة بقيمة 40 مليار دولار مع كبريات الشركات الروسية، اوضح وزير النفط الايراني بان هذه المستندات تتوزع بين مذكرات للتعاون واتفاقيات.

وحول اتفاقيات المقايضة مع روسيا، صرح بان ايران لديها طاقات كبيرة في مجالات النقل البحري والسككي والبري، بهدف تطوير هذه الصفقات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، اعلن "اوجي" عن تنظيم اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون بين ايران وروسيا بعد شهرين باستضافة موسكو؛ مبينا ان البلدين سيناقشان العديد من القضايا ومنها الطاقة والنقل والتجارة والرياضة ايضا.

وختم وزير النفط بالقول : ان رئيس الجمهورية "اية الله رئيسي"، يؤكد على الارتقاء بالتعاون الايراني الروسي ليبلغ اعلى المستويات ويشمل جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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