أعلن وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي استعداد البلاد لإبرام عقد طويل الأمد مع الهند بهدف تطوير ميناء جابهار الواقع في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال في طهران الاحد مع وزير الطرق واعمار المدن الايراني رستم قاسمي.

وأعلن قاسمي استعداد الحكومة الإيرانية لإبرام عقد طويل الامد بهدف استثمار الهند في ميناء جابهار لجعل ممر "شمال- جنوب" أكثر نشاطا وتطوير ترانزيت البضائع من هذا الميناء.

وصرح أن ميناء جابهار يتمتع بطاقات كبيرة للغاية وقال: يمكن لإيران بدعم من الهند أن تحول هذه الطاقات الكامنة الى طاقات فعلية.

واقترح ان يتم في غضون شهرين تنفيذ عملية الدراسة الفنية والقانونية والخبرائية لإبرام عقد طويل الأجل ، وبعد الاتفاقات الأولية بين خبراء الجانبين ، يتم إبرام العقد المذكور بين وزيري النقل الايراني والهندي.

ووصف الهند بأنها دولة مهمة وكبيرة يمكنها أن تلعب دورًا أساسيًا في ترانزيت البضائع في المنطقة ، معربًا عن أمله في إبرام العقد بين البلدين بشأن الاستثمار في ميناء جابهار خلال الفترة المذكورة.

وقال وزير الطرق واعمار المدن: لدينا طريقان قيد الانشاء لربط ميناء جابهار بانحاء البلاد، احدهما بري والاخر سككي، لكن سرعة التقدم بطيئة. لذا إن كان الهنود مستعدين، فبامكانهم الاستثمار في هذا القطاع.

وفي هذا الاجتماع ، اعتبر وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال زيارته إلى إيران تأكيدا على أهمية ميناء جابهار لتطوير ترانزيت البضائع في المنطقة وقال: لقد قمنا بالعديد من الأنشطة في مجال الإعلان عن الشحن في جابهار، ورحبت شركات من اليابان وكوريا الجنوبية بهذا الاتجاه.

وصرح بانه يمكن لميناء جابهار أن يقلل من مسار وتكلفة ووقت نقل البضائع في المنطقة واضاف: بأمر من رئيس الهند السيد مودي ، نتطلع إلى تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال الاستثمار في ميناء جابهار ونأمل أن نتمكن من تحويل هذا الميناء الى أحد الموانئ المهمة في العالم في المستقبل القريب.

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