أعلن صندوق النقد الدولي أن احتياطي النقد الأجنبي الإيراني "المتاح والمسيطر عليه" بلغ إلی 41.39 مليار دولار خلال عام 2022،لیسجل نموا بنسبة ثلاثة اضعاف مقارنة بعام 2020.

وأظهر آخر تقرير لصندوق النقد الدولي أن احتياطي النقد الأجنبي الإيراني "المتاح والمسيطر عليه" بلغ إلی 41.39 مليار دولار خلال عام 2022،لیسجل نموا بنسبة ثلاثة اضعاف مقارنة بالعامين الماضيين.

وأضاف التقریر: بلغت احتياطيات إيران من النقد الأجنبي المتاحة إلی 41.39 مليار دولار في عام 2022، مقابل 12.43 مليار دولار في عام 2020.

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