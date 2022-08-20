أجرى وزير الموانئ والملاحة البحرية الهندي على رأس وفد رفيع اليوم السبت، زيارة تفقدية لميناء تشابهار في جنوب شرق ايران والمطل على بحر عمان.

ووقف الوزير" سارباناندا سونوال" والوفد المرافق له على سير الخدمات بالمحطات المرفأية والمنشآت والمعدات في ميناء تشابهار الذي تستخدمه الهند في عمليات الترانزيت لنقل بضائعها الى افغانستان.

وكان برفقة الوزير الهندي، المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ الايرانية " علي اكبر صفائي" ومسؤولي ميناء تشابهار، حيث تفقد الوفد الزائر سير العمل في مشروع تطوير الميناء والبنى التحتية فيه ومعدات الأرصفة وعمليات المناولة في رصيفي رقم 2 و3 فضلا عن صومعة الغلال بطاقة 100 طن، ومشروع انشاء مخازن القطران المخصصة للتصدير، ومستودع الميثانول التصديري.

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