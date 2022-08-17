أعلن أمين المجلس الاعلى للمناطق التجارية الحرة في ايران، أن الميزان التجاري للمناطق سجل فائضا بواقع 35 مليون دولار في فترة 22 سبتمبر/أيلول 2021 حتى 21 يونيو/حزيران 2022.

وأوضح "سعيد محمد" في مقابلة مع التلفزيون الايراني يوم أمس، أن صادرات المنتجات المصنعة بالمناطق التجارية الحرة سجلت 863 مليون دولار في مقابل واردات بلغت 828 مليون دولار.

وأشار أن المناطق التجارية الحرة في البلاد تبلغ 14 منطقة بجانب 33 منطقة اقتصادية خاصة.

endNewsMessage1