أعلنت وزارة التجارة الهندية نمو حجم التجارة مع الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة بنسبة 53 بالمئة في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبناء على احدث الاحصائيات التي نشرتها وزارة التجارة الهندية، حجم التجارة بین ایران والهند بلغ مليار و 373 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 ليشهد نموا بنسبة 53 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت الإحصائیات أن حجم الصادرات الإيرانية إلى الهند بلغ 335 مليون دولار خلال الفترة ليسجل نموا بنسبة 54 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الوزارة أن الفواكه والمنتجات البترولية، كانت السلع الرئيسية المصدرة من ایران إلی هذا البلد ویعتبر الأرز البسمتي، السلعة الرئيسية التي استوردتها ایران من الهند خلال الفترة.

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