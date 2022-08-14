أعلن عضو مجلس إدارة جمعية صناعة قوة الدفع وقطع غيار السيارات الإيرانية عن اعتزامها إبرام مذكرة تعاون مع نظيرتها الروسية.

وأوضح "علي يكه فلاح" في تصريح اليوم الأحد على أعتاب افتتاح الجناح الإيراني بمعرض "أوتومبيلتي" الروسي في موسكو، أن موضوع إنشاء منصة مشتركة لصناعة قطع الغيار وتوقيع مذكرة تعاون بين جمعية صناعة قطع غيار الإيرانية مع نظيرتها الروسية وإجراء زيارات ميدانية لمصانع سيارات روسية، من البرامج التي تستهدف تحقيقها جمعية قوة الدفع وقطع غيار السيارات الإيرانية خلال مشاركتها في فعاليات المعرض.

واستطرد أن انشاء منصة مشتركة بين مصنعي السيارات الإيرانيين والروس والصينين فكرة جيدة.

يذكر أن معرض "أوتوميليتي" الروسي يعقد خلال فترة 22 لغاية 25 أغسطس/آب الجاري في أرض المعارض بموسكو بمشاركة 900 شركة من 18 بلدا على مساحة 30 ألف متر مربع.

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