أعلن اتحاد الصرافة الايراني عن استعداده لاجراء تحويلات العملات الرقمية المعدنة بهدف تسهيل واردات السلع الى البلاد.

أوضح "كامران سلطاني زادة" أمين اتحاد الصرافة الايراني في تصريح السبت، أن بحسب اعلان البنك المركزي فانه يُحظر بيع وشراء العملات الرقمية المعدنة باستثناء اصحاب التراخيص القانونية اللازمة من قبل وزارتي الطاقة، والتجارة والصناعة، حيث بامكانهم استخدامها في عملية واردات السلع للبلاد.

وأشار أن سيتم الاعلان عن لائحة خاصة تتعلق بتوريد السلع عبر العملات الرقمية الاسبوع المقبل وذلك بالتنسيق بين البنك المركزي الايراني ووزارة التجارة والصناعة.

سلطاني زادة شدد على أن اتحاد الصرافة وبصفته الذراع التنفيذية للبنك المركزي على استعداد لاستخدام العملات الرقمية المعدنة لتسهيل الواردات.

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