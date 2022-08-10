أعلنت هيئة الاحصاء الألبانية أن واردات البلاد من السلع الايرانية في النصف الاول من سنة 2022 سجلت نحو3.6 مليون دولار.

وأشارت بيانات الهيئة المنشورة اليوم الاربعاء، أن صادرات ايران الى ألبانيا في الفترة المناظرة 2021 كانت قد بلغت نحو 3.7 مليون دولار.

وذكرت أن التبادل التجاري البيني قد سجل نموا في سنة 2021 هو الاعلى منذ 7 سنوات، بحيث بلغت الصادرات الايرانية السنوية في 2021، نحو 5.9 مليون دولار صعودا عن 2.2 مليون دولار المحققة في سنة 2020.

ومن أهم السلع الايرانية المصدرة الى دول البلقان سيما ألبانيا هي المواد الغذائية والتمور والمكسرات والفستق والزعفران والسجاد والرخام والزجاج والمواد النفطية والبتروكيماوية والكيماوية والمنتجات المعدنية والمنسوجات والفلزات والمعدات والقطع الكهربائية.