هشدار مدیریت بحران استان یزد درباره موج گرمایی
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: برنامههای عملیاتی و پیشگیرانه در استان به اجرا گذاشته شده و تمامی دستگاههای امدادی، درمانی و خدماتی در حال آماده باش می باشند.
به گزارش ایلنا از یزد، احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد اظهار کرد: برنامههای عملیاتی و پیشگیرانه در استان به اجرا گذاشته شده و تمامی دستگاههای امدادی، درمانی و خدماتی در حال آماده باش می باشند.
وی ضمن هشدار نسبت به خطرات جدی گرما، توصیه های بهداشتی و اقدامات احتیاطی را به شرح زیر توصیه کرد:
خودداری از برپایی آتش و رها کردن زبالههای براق در طبیعت
کنترل دما و رطوبت در سالنهای پرورشی اعم از گلخانهها و مرغداری ها و دامداریها
رعایت ترددهای غیر ضروری در فضای باز در ساعت گرم روز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر )
پوشیدن لباسهای روشن، نخی، گشاد و پوشیده
نوشیدن منظم آب و مایعات خنک؛ حتی در صورت عدم احساس تشنگی
عدم رها کردن کودکان و سالمندان در خودروی پارکشده
در صورت بروز علائم گرمازدگی (سرگیجه، تهوع، ضعف، گرفتگی عضلات)، فوراً به سایه یا محل خنک منتقل شده و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.
توصیههای مدیریت مصرف برق:
الزام مدیریت مصرف بهینه انرژی در کلیه بخشهای اداری، صنعتی، خانگی و کشاورزی با توجه به افزایش بیسابقه مصرف برق
تدارک برق اضطراری در واحدهای صنعتی و تولیدی
تنظیم کولرهای آبی روی دور کند و دمای کولرهای گازی روی ۲۴ تا ۲۶ درجه
استفاده نکردن از وسایل پرمصرف مانند اتو، لباسشویی و ظرفشویی در ساعات اوج مصرف (۱۲ تا ۱۸)
خاموش کردن لامپها و وسایل برقی غیرضروری