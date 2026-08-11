هشدار مدیریت بحران استان یزد درباره موج گرمایی

به گزارش ایلنا از یزد، احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد اظهار کرد: برنامه‌های عملیاتی و پیشگیرانه در استان به اجرا گذاشته شده و تمامی دستگاههای امدادی، درمانی و خدماتی در حال آماده باش می باشند.

وی ضمن هشدار نسبت به خطرات جدی گرما، توصیه های بهداشتی و اقدامات احتیاطی را به شرح زیر توصیه کرد:

خودداری از برپایی آتش و رها کردن زباله‌های براق در طبیعت

کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی اعم از گلخانه‌ها و مرغداری ها و دامداری‌ها

رعایت ترددهای غیر ضروری در فضای باز در ساعت گرم روز (از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر )

پوشیدن لباس‌های روشن، نخی، گشاد و پوشیده

نوشیدن منظم آب و مایعات خنک؛ حتی در صورت عدم احساس تشنگی

عدم رها کردن کودکان و سالمندان در خودروی پارک‌شده

در صورت بروز علائم گرمازدگی (سرگیجه، تهوع، ضعف، گرفتگی عضلات)، فوراً به سایه یا محل خنک منتقل شده و با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفته شود.

توصیه‌های مدیریت مصرف برق:

الزام مدیریت مصرف بهینه انرژی در کلیه بخش‌های اداری، صنعتی، خانگی و کشاورزی با توجه به افزایش بی‌سابقه مصرف برق

تدارک برق اضطراری در واحدهای صنعتی و تولیدی

تنظیم کولرهای آبی روی دور کند و دمای کولرهای گازی روی ۲۴ تا ۲۶ درجه

استفاده نکردن از وسایل پرمصرف مانند اتو، لباسشویی و ظرفشویی در ساعات اوج مصرف (۱۲ تا ۱۸)

خاموش کردن لامپ‌ها و وسایل برقی غیرضروری

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