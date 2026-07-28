مدیرکل فنیحرفهای یزد:
آموزشهای سنتی جای خود را به مهارتهای نوین میدهند
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای یزد، با اشاره به تغییرات بازار کار، از تحولی بنیادین در متدهای آموزشی این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، احمد طالبی شامگاهگذشته در جمع اصحاب رسانه استان، ضمن اشاره به تغییر رویکرد دولت نسبت به حوزه مهارت، بر لزوم شتاببخشی به تحول در این بخش تاکید و اظهار کرد: وظیفه سازمان فنی و حرفهای، پر کردن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان نیست؛ لذا تمرکز ما از این پس بر ارتقای کیفی آموزشها خواهد بود تا خروجیها مستقیماً وارد بازار کار شوند.
وی به چالشهای مالی این حوزه اشاره کرد و افزود: تا پیش از این، مجموعه فنی و حرفهای هرگز از بودجههای مربوط به خسارت معادن و مسئولیت اجتماعی صنایع بهرهمند نشده بود که با حمایتهای مسئولان ارشد استان سال گذشته این مهم محقق و خواستار تداوم این روند حمایتی در سال جاری شد.
طالبی با اشاره به تغییرات سریع بازار جهانی مشاغل، از ورود این سازمان به حوزههای استراتژیک نظیر اقتصاد دیجیتال، انرژیهای خورشیدی و خودروهای برقی و هیبریدی تصریح کرد: برای حفظ جایگاه در بازار کار، ورود به این عرصهها یک ضرورت است و اقدامات عملی در سطح استان آغاز شده است.
طالبی با اشاره به آغاز این مدل مدیریتی در مرکز میبد، ابراز امیدواری کرد که این الگو باعث پویایی بیشتر مراکز و تطبیق آنها با نیاز واقعی بازار شود. وی همچنین از تلاش برای تکمیل مرکز آموزش اشکذر با حمایت خیرین خبر داد.
در پایان، مدیرکل فنی و حرفهای استان با اشاره به برگزاری المپیاد مهارتی در ۴۰ رشته، یادآور شد: تا ۱۵ مرداد فرصت ثبتنام در این رقابتها است تا برگزیدگان استانی در شهریور ماه به رقابتهای کشوری راه یافته و در نهایت به عنوان تیم ملی ایران در مسابقات جهانی حضور یابند.
وی تأکید کرد: قهرمانان مهارتی باید در سطح برگزیدگان سایر المپیادها دیده شوند تا فرهنگ مهارتآموزی در کشور نهادینه گردد.