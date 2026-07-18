فرزانه صادق: جنگ امروز، جنگ کریدورهاست، تکمیل شبکه آزادراهی شمال به جنوب، گامی در جهت شکست بنبستهای دشمن
وزیر راه و شهرسازی در آیین آغاز ساخت آزادراه استراتژیک اردکان-مهریز در یزد، ضمن تأکید بر اهمیت پیوستگی مسیرهای راهبردی حملونقل، از سرمایهگذاری ۷۰ هزار میلیارد ریالی برای تکمیل این قطعه از کریدور شمال به جنوب خبر داد و گفت: توسعه این مسیرها، پاسخی عملی به تلاشهای دشمن برای قطع ارتباطات ایران با جهان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، پسش از ظهر امروز در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه اردکان-مهریز در استان یزد، با نگاهی به چالشهای ژئوپلیتیک کنونی اظهار کرد: جنگ امروز، جنگ کریدورهاست، دشمن تلاش میکند ایران را نه تنها در داخل، بلکه در ارتباطات بینالمللی به بنبست برساند؛ اما ما با توسعه زیرساختهای ترانزیتی، این گسستها را از بین میبریم.
وی با اشاره به پیشرفتهای زیرساختی در شرایط سخت، افزود: بهرغم چالشهای ناشی از دو جنگ اخیر در یک سال و نیم گذشته، موفق شدیم ۲۵۰ کیلومتر از جادهها و راههای کشور را ترمیم و بازسازی کنیم. صادق تأکید کرد که تحقق وعدهها به مردم و همکاری با بخش خصوصی، در اولویت مأموریتهای وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به موضوع تفویض اختیارات به استانداران اشاره کرد و گفت: برای تأمین زیرساختها و بهویژه در حوزه مسکن، اختیار تام در «مولدسازی» به استانداران داده شده است تا بر اساس شرایط خاص هر استان، اقدامات لازم را در راستای مأموریتهای راه و شهرسازی به انجام برسانند.
وی تصریح کرد: این پروژه با همکاری بخش خصوصی اجرا میشود و نقشی کلیدی در کاهش مصرف سوخت، تسریع ترانزیت کالا و ارتقای ایمنی تردد دارد و هدف ما این است که تمامی قطعات این کریدور شمال به جنوب، از مرزهای بازرگان و آستارا تا بندرعباس، بهطور کامل به یکدیگر متصل شوند.
ساخت این آزادراه در کریدور شمال-جنوب با سرمایهگذاری کل ۷۰ هزار میلیارد ریال اجرایی میشود که ۷۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۳۰ درصد توسط دولت تأمین میگردد. در این میان، سازمان همیاریهای شهرداری یزد با سهم ۶۰ درصد و سازمان ملی زمین و مسکن با سهم ۱۰ درصد، سرمایهگذاران اصلی این طرح هستند.
محور اردکان-مهریز به صورت آزادراه ۲ بانده ۶ خطه طراحی شده است. از مجموع ۱۳۰ کیلومتر این مسیر، ۸۶ کیلومتر در قالب احداث مسیر جدید و ۴۴ کیلومتر از تعریض محور موجود اجرا خواهد شد و مدت زمان پیشبینی شده برای تکمیل این پروژه، پنج سال است.
شایان ذکر است که محور نطنز-اردکان-مهریز و انار با طول کل ۴۷۴ کیلومتر، یکی از حیاتیترین قطعات کریدورهای آزادراهی شمال به جنوب کشور است که در حال حاضر ۳۰ کیلومتر آن در دست اجرا و ۳۴۴ کیلومتر آن در مرحله مطالعه و آمادهسازی قرار دارد. تکمیل این زنجیره، علاوه بر کاهش زمان سفر و تسهیل دسترسی به مراکز صنعتی، منجر به ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گستردهای در منطقه خواهد شد.