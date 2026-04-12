حجت‌الاسلام والمسلمین عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در استان با اشاره به تحول شگرف در ابزارهای ارتباطی اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای رسانه است، اگر در ادوار گذشته مخاطبان رسانه‌ها محدود بودند، امروز رسانه تجلی‌گاه خدمت، مبارزه، اراده‌ها و عزم‌های راسخ است، نیروی که مسیر حرکت جامعه را روشن می‌کند.

‌وی افزود: مجاهدت اصلی امروز بر دوش هنرمندان و اهالی رسانه‌ است که با آمیختگی هنر و تخصص، ارزش‌ها، اصول بزرگ و حماسه‌های ماندگار این سرزمین را روایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس دانشی تصریح کرد: ایفای نقش بموقع و روایت صادقانه رسانه‌ باعث می‌شود آرمان‌های یک ملت، قرن به قرن و سینه به سینه منتقل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در پایان با مقایسه ابزارهای نوین خبری با الگوهای سنتی خاطرنشان کرد: هرچند در گذشته با ابزارهای محدود، پیام‌های بزرگی منتقل شد، اما اکنون باید منتظر مجاهدت مضاعف اهالی رسانه باشیم تا با استفاده از ابزارهای فراگیرتر، به‌روزتر و رساتر، آنچه در متن جامعه و تاریخ معاصر می‌گذرد را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

