مدیرکل ارشاد یزد:

رسانه؛ حلقه‌ی اتصالِ آرمان‌هایِ یک ملت از دیروز تا فردا است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در دنیای معاصر، رسانه را حلقه‌ی اتصالِ آرمان‌هایِ یک ملت از دیروز تا فردا دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس دانشی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در استان با اشاره به تحول شگرف در ابزارهای ارتباطی اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای رسانه است،  اگر در ادوار گذشته مخاطبان رسانه‌ها محدود بودند، امروز رسانه تجلی‌گاه خدمت، مبارزه، اراده‌ها و عزم‌های راسخ است، نیروی  که مسیر حرکت جامعه را روشن می‌کند.

‌وی افزود: مجاهدت اصلی امروز بر دوش هنرمندان و اهالی رسانه‌ است که با آمیختگی هنر و تخصص، ارزش‌ها، اصول بزرگ و حماسه‌های ماندگار این سرزمین را روایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس دانشی تصریح کرد: ایفای نقش بموقع و روایت صادقانه رسانه‌ باعث می‌شود آرمان‌های یک ملت، قرن به قرن و سینه به سینه منتقل شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در پایان با مقایسه ابزارهای نوین خبری با الگوهای سنتی خاطرنشان کرد: هرچند در گذشته با ابزارهای محدود، پیام‌های بزرگی منتقل شد، اما اکنون باید منتظر مجاهدت مضاعف اهالی رسانه باشیم تا با استفاده از ابزارهای فراگیرتر، به‌روزتر و رساتر، آنچه در متن جامعه و تاریخ معاصر می‌گذرد را برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

