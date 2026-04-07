بازداشت ۱۳۹ قاچاقچی در یزد

بازداشت ۱۳۹ قاچاقچی در یزد
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۲۲۰ کیلوگرم انواع مواد افیونی از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: در این راستا ۱۳۹ قاچاقچی و خرده‌فروش دستگیر و نزدیک به ۵۰۰ معتاد متجاهر جمع‌آوری شده‌اند.

یه گزارش ایلنا از یزد، سردار احمد نگهبان با تشریح اقدامات پلیس در طرح‌های نوروزی و آغاز سال جدید اظهار کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یزد با اجرای طرح‌های ویژه و عملیات‌های تخصصی، موفق به کشف و ضبط ۲۲۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شدند.

وی با اشاره به قاطعیت پلیس در برخورد با عاملان توزیع مواد مخدر افزود: در این عملیات‌ها، ۲۶ قاچاقچی عمده و ۱۱۳ خرده‌فروش که در مناطق مختلف استان اقدام به توزیع مواد افیونی می‌کردند، شناسایی، دستگیر و جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد همچنین به پاکسازی چهره شهر از معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: «در این ایام، ۴۹۸ معتاد تابلو و ولگرد نیز توسط ماموران پلیس در سطح استان دستگیر و جمع‌آوری شده‌اند تا روند درمان و بازپروری آن‌ها طی شود.

این مقام انتظامی در پایان بر تداوم طرح‌های برخورد با قاچاقچیان برای ارتقای امنیت اجتماعی و سلامت خانواده‌ها در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد.

اخبار مرتبط
