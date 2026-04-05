شناسایی ۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در یزد

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، یحیی شفیعی پیش از ظهر امروز در جمع برخی اصحاب رسانه استان، با تأکید بر ضرورت حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی اظهار کرد: گشت‌های نظارتی امور اراضی به‌صورت روزانه در منطقه حضور دارند و هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز‌های قانونی با برخورد قضایی و توقف فوری عملیات مواجه خواهد شد.

وی افزود: از شهروندان انتظار می‌رود در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شود.

ولی‌زاده، رئیس اداره امور اراضی شهرستان یزد نیز در این نشست اظهاز کرد: در جریان این پایش‌ها، ۱۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده و پرونده آنها برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.

