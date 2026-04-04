خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهر و موم یک مرکز زیبایی بدون مجوز در یزد

کد خبر : 1769155
لینک کوتاه کپی شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: به دنبال تشدید نظارت بر مراکز غیرمجاز، یک مرکز ارائه دهنده خدمات زیبایی بدون مجوز مهر و موم و فرد مداخله گر در امر پزشکی و زیبایی محکوم شد.

به گزارش ایلنا از یزد، علی زارع هروکی بااشاره به تشدید نظارت بر مراکز غیرمجاز و با پیگیری اداره نظارت معاونت درمان اظهار کرد: یک مرکز ارائه دهنده خدمات زیبایی بدون مجوز مهر و موم و فرد مداخله گر در امر پزشکی و زیبایی محکوم شد.

وی افزود: با رای شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد، این فرد به پرداخت یازده میلیارد و ششصد میلیون ریال جریمه نقدی، منع اشتغال به حرفه مرتبط با فروش کالای پزشکی، ابطال پروانه کسب و منع اقامت در استان یزد به مدت دو سال محکوم شد.

وی از شهروندان تقاضا کرد: از مراجعه به مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز درمانی و زیبایی خودداری و در صورت مشاهده تخلفات، به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار