مهر و موم یک مرکز زیبایی بدون مجوز در یزد

به گزارش ایلنا از یزد، علی زارع هروکی بااشاره به تشدید نظارت بر مراکز غیرمجاز و با پیگیری اداره نظارت معاونت درمان اظهار کرد: یک مرکز ارائه دهنده خدمات زیبایی بدون مجوز مهر و موم و فرد مداخله گر در امر پزشکی و زیبایی محکوم شد.

وی افزود: با رای شعبه دوم دادگاه انقلاب یزد، این فرد به پرداخت یازده میلیارد و ششصد میلیون ریال جریمه نقدی، منع اشتغال به حرفه مرتبط با فروش کالای پزشکی، ابطال پروانه کسب و منع اقامت در استان یزد به مدت دو سال محکوم شد.

وی از شهروندان تقاضا کرد: از مراجعه به مراکز غیرمجاز و فاقد مجوز درمانی و زیبایی خودداری و در صورت مشاهده تخلفات، به صورت حضوری به اداره نظارت بر درمان این معاونت مراجعه و یا از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰، گزارش یا شکایت خود را مطرح کنند.

انتهای پیام/