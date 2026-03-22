پایان کار سارق حرفه ای سیم و کابل در اردکان

به گزارش ایلنا از یزد، سرهنگ مجتبی نظری فرد در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی چند فقره شکایت شهروندان مبنی بر سرقت سیم و کابل، رسیدگی به موضوع در دستور کار عوامل گشت شهرستان و افسران تجسس کلانتری ۱۱ شهید رجائی قرار گرفت.

با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترلی و با پیگیری های صورت گرفته توسط عوامل گشت و افسران تجسس شهرستان، یک نفر سارق و یک نفر مالخر شناسایی و ضمن هماهنگی قضایی متهمان دستگیر شدند.

متهمان در بازجویی های انجام شده به ۸۰ فقره سرقت سیم و کابل مخابرات به ارزش ۱۵ میلیارد ریال و یک فقره سرقت تجهیزات داخل خودرو اعتراف و اموال مربوطه کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان در پایان افزود: در این خصوص یک گارگاه پلمب و متهمان جهت‌ سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

