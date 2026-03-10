به گزارش ایلنا از یزد، فریبا خاکباز، در نشستی با اصحاب رسانه استان با اشاره به دستاوردهای حوزه پدافند غیرعامل در بخش نان اشاره کرد و گفت: علاوه بر کارخانجات آرد استان، ۲۰ درصد از نانوایی‌ها نیز مجهز به برق مستقل شده‌اند.

وی افزود: استان یزد، مازاد بر نیاز جمعیتی خود در این حوزه پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و روزانه ۱.۸ میلیون قرص نان در شهرستان یزد تولید می‌شود که نشان از آمادگی کامل برای تأمین این قلم کالای اساسی دارد.

مدیرکل پدافند غیرعامل، با اشاره به موفقیت‌های این استان در حوزه پدافند سایبری تصریح کرد: اقدامات خوبی در حوزه‌های سایبری و حملات نرم افزار صورت گرفته و تاکنون در حوزه پدافند سایبری موفق بوده‌ایم و حملاتی که صورت گرفته را به خوبی رفع کرده‌ایم.

وی همچنین از تدابیر اندیشیده شده برای اسکان اضطراری شهروندان خبر داد و اعلام کرد: چهار نقطه در سطح شهر تعیین و تابلوگذاری شده است؛ و علاوه بر این، دو بوستان شهر برای اسکان موقت آماده‌سازی شده و ساکنین مجتمع‌های مسکونی نیز آموزش‌های لازم را دیده‌اند.

خاکباز در ادامه بر اهمیت نقش مردم در پدافند تأکید کرد و گفت: حسینیه‌ها در تمامی محلات نیز به عنوان محل اسکان اضطراری آماده شده و آموزش‌های لازم به معتمدان محلات در این رابطه داده شده است و به نوعی بخشی از پدافند مردم محور در این راستا شکل گرفته است.

وی افزود: این اقدامات، ارتباط خوبی با مردم برقرار کرده تا در صورت بروز حادثه، گروه‌های محلی بتوانند نقش پدافند محلی را ایفا کنند.

انتهای پیام/