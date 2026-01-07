مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:
اعلام جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، جزئیات اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا از یزد، فرهاد شیخی اظهار کرد: دهکهای اول تا سوم از جمعه ۱۹ دیماه، دهکهای چهارم تا هفتم از دوشنبه ۲۲ دیماه و سایر خانوارها از یکشنبه ۲۸ دیماه میتوانند برای خرید اقلام مشمول کالابرگ به فروشگاههای طرف قرارداد مراجعه کنند.
وی با تأکید بر اینکه نگرانی بابت از بین رفتن اعتبار وجود ندارد، افزود: در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده آن به ماههای بعد منتقل خواهد شد و امکان استفاده از اعتبار ماههای بعدی نیز پس از اعلام رسمی فراهم میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد تصریحکرد: این طرح با تصمیم دولت و با مشارکت دستگاههایی از جمله بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دادگستری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا میشود.
وی ادامه داد: در این مرحله، اعتبار چهارماهه بهصورت یکجا و به میزان ۴ میلیون تومان برای هر نفر به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز شده و خانوارها میتوانند هر ماه و پس از اعلام رسمی، از اعتبار خود استفاده کنند.
شیخی اقلام مشمول کالابرگ را شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر عنوان کرد و افزود: مشمولان میتوانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیینشده را بدون هیچ محدودیتی در مقدار خرید یا انتخاب برند تهیه کنند و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت توسط خریدار پرداخت میشود. همچنین امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
وی با اشاره به گستردگی اجرای طرح گفت: کالابرگ الکترونیکی در بیش از ۳۱۲۲فروشگاه خرد و عمده و ۱۷۰ فروشگاه زنجیرهای شامل افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپرفامیلی، هفت، شیرین عسل و والمارکت اجرا میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد راههای استعلام مانده اعتبار را اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان «بله»، کد دستوری *500*1463# و صندوقهای فروشگاهی اعلام کرد و افزود: مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ نیز برای پاسخگویی به سؤالات شهروندان فعال است.
شیخی با هشدار نسبت به پیامها و لینکهای جعلی گفت: هموطنان فقط به پیامکهای رسمی ارسالی از سرشماره V.Refah اعتماد کنند.
وی در پایان تأکید کرد: مشمولان طرح کالابرگ جدید ارتباطی با شماره دهکها ندارند و تمامی یارانهبگیران فعلی، حذفشدگان یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان بهصورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبت درخواست ندارند. سایر هموطنانی که در این گروهها قرار نمیگیرند، میتوانند از شنبه ۲۰ دیماه به مدت ۱۵ روز با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند و از مراجعه حضوری به ادارات خودداری نمایند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز تخلفات فروشگاهی، شهروندان میتوانند شکایات خود را از طریق اپلیکیشن شمیم ثبت کنند و با متخلفان مطابق قوانین برخورد خواهد شد.