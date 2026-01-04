خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی یزد:

عاملان تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند

عاملان تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی شناسایی و دستگیر شدند
کد خبر : 1737091
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان یزد از شناسایی و دستگیری تعدادی از گردانندگان صفحات و پیج‌های فعال در فضای مجازی که با انتشار مطالب هدفمند و تحریک‌آمیز درصدد تشویش اذهان عمومی و برهم‌زدن آرامش جامعه بودند خبر داد.

به گزارش ایلنا از  یزد:  سردار احمد نگهبان اظهار کرد:  در پی رصد‌های دقیق و اقدامات هوشمندانه پلیس در فضای مجازی، تعدادی از گردانندگان صفحات و پیج‌هایی که با انتشار مطالب هدفمند و تحریک‌آمیز درصدد تشویش اذهان عمومی و تحریک مردم بودند، شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر شدند.
 
وی ضمن قدردانی از هوشیاری، بصیرت و عدم همراهی مردم با این‌گونه فراخوان‌ها، تأکید کرد: خوشبختانه آگاهی و همکاری مردم بار دیگر نشان داد که جامعه نسبت به جنگ روانی و عملیات رسانه‌ای دشمنان هوشیار است و اجازه سوءاستفاده به معاندان را نمی‌دهد.
 
فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به نقش خانواده‌ها در صیانت از امنیت اجتماعی، از مردم خواست ضمن مراقبت و نظارت بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی، اجازه ندهند آنان در دام صفحات فریبنده و جریان‌های هدایت‌شده‌ای بیفتند که با اهداف مخرب و ضد امنیتی فعالیت می‌کنند.
 
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی کامل، هرگونه اقدام برای برهم‌زدن آرامش جامعه در بستر فضای مجازی را با قاطعیت پیگیری کرده و با عوامل آن بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی