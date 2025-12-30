خبرگزاری کار ایران
هشدار پلیس فتا یزد:

افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی

رئیس پلیس فتا استان یزد با اشاره به افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، به شهروندان هشدار داد و گفت: شگرد «دریافت بیعانه در فضای مجازی» به شایع‌ترین روش کلاهبرداری تبدیل شده و سهم عمده‌ای از پرونده‌های سایبری استان را به خود اختصاص داده است؛

حسن ابوالحسینی، رئیس پلیس فتا استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در یزد، ضمن هشدار به شهروندان نسبت به افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی، اظهار کرد: در سه ماه اخیر دو باند بزرگ کلاهبرداری فعال در پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های آگهی‌محور مانند دیوار و شیپور شناسایی و متلاشی شدند که ده‌ها هزار فقره کلاهبرداری در سراسر کشور انجام داده بودند و تعداد قابل توجهی از قربانیان، شهروندان یزدی بودند.

وی افزود: کلاهبرداران معمولاً با درج آگهی کالاهای پرتقاضا مانند خودرو، موتورسیکلت، لوازم خانگی، احشام، زمین، ویلا یا اجاره مسکن و با قیمت‌های غیرمنطقی و وسوسه‌انگیز، اعتماد مردم را جلب می‌کنند و سپس با بهانه‌هایی مانند «وجود مشتریان دیگر» از خریدار درخواست بیعانه می‌کنند.

رئیس پلیس فتا یزد تأکید کرد: پرداخت بیعانه در فضای مجازی شایع‌ترین شیوه کلاهبرداری در یک سال اخیر بوده و حدود ۶۰ درصد پرونده‌های سایبری پلیس استان مربوط به همین نوع کلاهبرداری‌های خرید اینترنتی است.

ابوالحسینی با اشاره به شگردهای فریبکارانه مجرمان گفت: برخی کلاهبرداران برای جلب اعتماد، از کارت‌های شناسایی جعلی منتسب به پلیس، پزشک، فرهنگی یا بازنشسته استفاده می‌کنند، در حالی که هیچ مأمور پلیسی کارت شناسایی خود را در فضای مجازی ارسال نمی‌کند و شهروندان نباید به چنین مواردی اعتماد کنند.

وی توصیه کرد: تا زمانی که کالا به‌صورت حضوری رؤیت نشده، اصالت و سلامت آن بررسی نشده، مالکیت فروشنده احراز نگردیده و قرارداد رسمی تنظیم نشده است، نباید حتی یک ریال وجه پرداخت شود. فروشنده‌ای که درخواست بیعانه می‌کند، به‌احتمال زیاد قصد کلاهبرداری دارد.

رئیس پلیس فتا استان یزد همچنین نسبت به خرید از صفحات اینستاگرامی و آنلاین‌شاپ‌های فاقد مجوز هشدار داد و گفت: بسیاری از این فروشندگان یا کالایی ارسال نمی‌کنند یا کالای ارسالی با کیفیت تبلیغ‌شده تفاوت دارد و به دلیل خرد بودن مبالغ، پیگیری قضایی برای خریدار دشوار و زمان‌بر می‌شود.

وی با بیان اینکه پلتفرم‌هایی مانند دیوار هیچ تعهدی نسبت به صحت آگهی‌ها، احراز هویت دقیق آگهی‌دهنده یا اصالت کالا ندارند، افزود: آگهی صرفاً یک ادعاست و می‌تواند کاملاً جعلی باشد؛ به‌ویژه اگر قیمت آن غیرمنطقی باشد یا فروشنده از ملاقات حضوری و کارشناسی کالا خودداری کند.

ابوالحسینی همچنین درباره پیامک‌ها و فایل‌های مشکوک هشدار داد و گفت: شهروندان به‌هیچ‌عنوان روی لینک‌ها کلیک نکنند و فایل‌های ناشناس به‌ویژه بدافزارهایی که با عناوین فریبنده در پیام‌رسان‌ها ارسال می‌شوند را دانلود نکنند، زیرا این بدافزارها می‌توانند به حساب‌های بانکی، شبکه‌های اجتماعی و اطلاعات شخصی دسترسی پیدا کرده و منجر به برداشت غیرمجاز شوند.

رئیس پلیس فتا یزد در پایان تأکید کرد: بهترین شیوه خرید، خرید حضوری یا استفاده از سایت‌های معتبر با امکان پرداخت امن است و شهروندان باید از طمع‌ورزی و اعتماد بی‌جا در فضای مجازی پرهیز کنند. 

