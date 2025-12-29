علیرضا فلاحتی، مسئول طرح «رویش امید» مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان استان یزد، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از یزد، در خصوص گسترش حمایت‌های این مؤسسه در حوزه درمان ناباروری خبر داد و اظهار کرد: مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان به‌عنوان یکی از مجموعه‌های وابسته به بنیاد تعاون بسیج، فعالیت خود را با تمرکز بر ارائه خدمات درمانی، به‌ویژه در مناطق محروم و مراکز استان‌ها آغاز کرده و امروز بخش عمده خدمات آن به عموم مردم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به ورود جدی مؤسسه به حوزه درمان ناباروری افزود: از سال ۱۳۹۵ و در پی تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه صیانت از جمعیت و حمایت از فرزندآوری، مؤسسه خدمات درمانی بسیجیان حمایت از زوج‌های نابارور را ابتدا برای بسیجیان و خانواده‌های آنان و سپس برای عموم مردم در دستور کار قرار داد.

فلاحتی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ تفاوتی میان بسیجی و غیر بسیجی وجود ندارد و هر زوج ناباروری که با مشکل درمان مواجه باشد، می‌تواند از خدمات و حمایت‌های این طرح بهره‌مند شود.

مسئول طرح «رویش امید» با اشاره به همکاری تخصصی با مراکز علمی معتبر گفت: از همان سال‌های ابتدایی، این مؤسسه با مرکز علوم تولید مثل یزد ، قرارداد مستقیم منعقد کرد و زوج‌های نابارور را برای طی فرآیند درمان به این مرکز معرفی نمود.

وی با بیان این‌که، این مؤسسه هیچ‌گونه اسپانسر یا منبع مالی بیرونی ندارد خاطرنشان کرد: در سال‌های نخست، تمام حمایت‌ها از محل درآمدهای داخلی درمانگاه‌های مؤسسه انجام می‌شد و برای هر زوج نابارور، کمک‌هزینه‌هایی در نظر گرفته می‌شد.

فلاحتی با اشاره به تحولات ایجادشده از سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: با آغاز به کار دولت شهید آیت‌الله رئیسی، این طرح جان تازه‌ای گرفت و با استفاده از بیمه‌های تکمیلی و مکمل، بسته‌های درمانی ویژه ناباروری طراحی شد که تمامی خدمات تخصصی از جمله IVF، ICSI، میکرواینجکشن و داروهای مرتبط را پوشش می‌داد.

وی خاطرنشان کرد: این بسته‌های بیمه‌ای به‌طور کامل صرف درمان ناباروری می‌شد و هزینه‌ها از سوی بیمه‌های تکمیلی پرداخت می‌گردید، بدون آنکه بار مالی اضافی به زوج‌ها تحمیل شود.

مسئول طرح «رویش امید» گفت: از سال گذشته، علاوه بر بسته‌های بیمه‌ای، کمک‌هزینه‌های مستقیم درمانی نیز به‌ویژه برای زوج‌های قرارگرفته در دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شده که مبلغ آن بین سه تا پنج میلیون تومان متغیر است.

فلاحتی از راه‌اندازی سامانه ثبت‌نام غیرحضوری خبر داد و افزود: از نیمه سال گذشته، سامانه‌ای طراحی شده که زوج‌ها می‌توانند به‌صورت آنلاین ثبت‌نام کنند و ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت، کارشناسان تخصصی با آنان تماس گرفته و سوابق درمانی، وضعیت بیماری و مسیر درمان را بررسی می‌کنند.

وی ادامه داد: پس از ارزیابی کارشناسان، زوج‌ها متناسب با شرایط خود به مراکز درمانی طرف قرارداد معرفی شده و تحت پوشش بیمه تکمیلی یا کمک‌هزینه‌های حمایتی قرار می‌گیرند.

فلاحتی در پایان تأکید کرد: امروز شبکه‌ای از مراکز درمانی در سراسر کشور با این طرح همکاری دارند و فرآیند درمان به‌صورت هدفمند، علمی و عادلانه انجام می‌شود. طرح «رویش امید» تلاش دارد با نگاه ملی و عدالت‌محور، امید فرزندآوری را به خانواده‌ها بازگرداند.

انتهای پیام/