استقرار بزرگترین بیمارستان «سیار برکت» کشور در مروست استان یزد
بزرگترین بیمارستان سیار کشور با 99 تخت بیمارستانی در شهرستان مروست راهاندازی به مدت 10 روز خدمات درمانی رایگان ارائه میکند.
به گزارش ایلنای یزد، بنا بر اعلام ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) استان، بیمارستان سیار 99 تخته خوابه بنیاد برکت در شهرستان مروست استان یزد، از 26 آذرماه به مدت 10 روز فعالیت و با بیش از ۱۵۰ پزشک متخصص و کادر درمان از سراسر کشور به صورت خیرخواهانه ارائه خدمت خواهند کرد.
بیمارستان سیار بنیاد برکت با ترکیب 30 کانیتر مجهز به تجهیزات بروز پزشکی، با هدف تسهیل دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی سلامت و حمایت از خانوادههای نیازمند در محل حسینیه بزرگ مروست اجرا و برای آن بیش از ۴۵۰ قلم دارو به ارزش تقریبی ۷۰ میلیارد ریال تأمین شده و رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.
محورهای اصلی خدمات درمانی این بیمارستان سیار تخصصهای بالینی شامل: اطفال، زنان و زایمان، ارولوژی، چشمپزشکی، ارتوپدی، داخلی، گوارش، قلب و عروق، گوش، حلق و بینی، فیزیوتراپی، بیناییسنجی شنواییسنجی، اورژانس و فوریتهای پزشکی است.
خدمات پاراکلینیکی و پشتیبانی بیمارستان سیار برکت نیز شامل: رادیولوژی و سونوگرافی، داروخانه عمومی و تخصصی، آزمایشگاه و دندانپزشکی است.
مروست تنها شهرستان استان یزد است که فاقد بیمارستان بوده و پذیرش بیماران در بیمارستان سیار برکت، صرفاً از طریق مراکز شبکه بهداشت و درمان این شهرستان انجام میشود.
گفتنی است؛ این بیمارستان با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاهالغدیر استان یزد، دانشگاه علوم پزشکی، فرمانداری مروست و دستگاههای اجرایی، خدمات درمانی و پاراکلینیکی خود را به صورت رایگان به شهروندان ارائه میدهد.