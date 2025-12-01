رئیس پارک علم و فناوری یزد:
پژوهش را از دانشگاه بیرون میآوریم تا مردم نتیجهاش را لمس کنند
رئیس پارک علم و فناوری یزد از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش استان خبر داد و گفت: هدف اصلی این رویداد، پیوند دادن پژوهش با زندگی واقعی مردم و هدایت شرکتهای فناور به سمت حل مسائل جامعه است.
مجید شخصینیایی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش استان اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۱ آذر در محل نمایشگاههای بینالمللی یزد برگزار میشود.
وی افزود: هدف ما این است که پژوهش را از فضای محدود دانشگاه و پارک علم و فناوری فراتر ببریم و میخواهیم مردم نتایج واقعی تحقیقات را در زندگی روزمره ببینند.
شخصینیایی با بیان اینکه ۶۲۰ شرکت ذیل پارک علم و فناوری یزد فعالیت میکنند، تصریح کرد: هیچ شرکتی با حمایت صرف دوام نمیآورد بلکه بقای شرکتها زمانی تضمین میشود که وارد حوزه رفع نیازهای جامعه شوند.
رئیس پارک علم و فناوری یزد تصریح کرد: در کنار تقویت تجاریسازی در مراکز رشد، کارگروههایی براساس نیازهای واقعی جامعه ایجاد کردهایم که از محیطزیست و تصفیه آب گرفته تا انرژیهای نو و سلامت به نتایج قابل دفاعی رسیدهاند.
وی درباره ویژگیهای نمایشگاه امسال گفت: این دوره تنها نمایش یافتههای پژوهشی نیست بلکه بخش تجاریسازی محصولات فناورانه نیز در نمایشگاه ادغام شده و مجموعهای از رویدادها و نشستهای تخصصی جنبی را هم برنامهریزی کردهایم.
شخصینیایی یکی از بخشهای مهم نمایشگاه را فنبازار دانست و تاکید کرد: فنبازار فرصت ارزشمندی برای مذاکرات تجاریسازی و جذب سرمایهگذار است.
رئیس پارک علم و فناوری یزد گفت: شرکتهای بزرگ استان که در حوزه تحقیق و توسعه طرحهای شاخص دارند، در راستای بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید در نمایشگاه حضور خواهند داشت و امیدواریم که این حضور به تقویت ارتباط صنایع و شرکتهای فناور و تکمیل زنجیره نوآوری کمک کند.
وی ادامه داد: علاوه بر شرکتهای بزرگ و صنایع مادر، شرکتهای فناور و دانشبنیان، دستگاههای اجرایی، اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در نمایشگاه مشارکت خواهند داشت.
رئیس پارک علم و فناوری، حوزه فعالیتی نمایشگاه امسال را «جامع» توصیف کرد و افزود:در این دوره طیفی از فناوریهای نو از انرژیهای تجدیدپذیر تا کشاورزی هوشمند، تجهیزات صنعتی هوشمند و دیگر دستاوردهای پژوهشی عرضه خواهد شد.
شخصینیایی در پایان با اشاره به عملکرد شرکتهای مستقر در پارک هاطرنشان کرد: فروش شرکتهای فناور و دانشبنیان پارک از ابتدای امسال به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و امیدواریم با برگزاری چنین رویدادهایی بتوانیم به چشمانداز ۶۰ همتی فروش محصولات فناورانه شرکتهای پارک دست پیدا کنیم.