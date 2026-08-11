روابطعمومی آبفای استان اعلام کرد:
آمادهباش کامل آبفای گیلان در تعطیلات پیشرو
روابطعمومی شرکت: عبور از اوج مصرف تابستان با همدلی هماستانیها
روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی برای تامین پایدار آب شرب در موج جدید سفرهای تابستانی خبر داد و مدیریت مصرف را رمز عبور موفقیتآمیز از روزهای پرفشار دانست.
به گزارش ایلنا از دفتر روابطعمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان، با توجه به شرایط ویژه روزهای پیشرو و همزمانی تعطیلات آخر هفته با موج جدید سفرهای تابستانی و افزایش جمعیت شناور، این شرکت تمهیدات ویژهای برای تامین پایدار آب شرب در نظر گرفته است. بر اساس پیشبینیها، مصرف آب در روزهای تعطیل تا ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت که جهش قابلتوجهی در میزان تقاضا ایجاد میکند.
روابطعمومی شرکت با تاکید بر نقش حیاتی آب در حفظ بهداشت و آرامش روانی جامعه تصریح کرد: تامین آب شرب پایدار در این ایام، تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه ضامن حفظ کیفیت زندگی شهروندان و نمایانگر مهماننوازی استان در میزبانی از هموطنان است. هر قطره آبی که امروز صرفهجویی شود، تضمینکننده پایداری شبکه در ساعات اوج مصرف و جلوگیری از افت فشار خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: تمامی تیمهای واکنش سریع و واحدهای اتفاقات و حوادث در سراسر استان در حالت آمادهباش کامل و شبانهروزی قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه در شبکههای توزیع، در کوتاهترین زمان ممکن اقدام به رفع آن نمایند. همچنین مرکز خدمات مشتریان و سامانه ۱۲۲ به صورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه، آماده پاسخگویی تلفنی، ارائه راهنمایی و پیگیری گزارشهای شهروندان و مسافران محترم است.
روابطعمومی آبفای گیلان در پایان با اشاره به راهکارهای ساده اما مؤثر در مدیریت مصرف، از تمامی شهروندان درخواست کرد با رعایت مواردی نظیر پرهیز از شستوشوی حیاط، معابر و خودرو با آب شرب، کاهش زمان استحمام، اطمینان از سلامت شیرآلات و رفع نشتیهای احتمالی و محدود کردن آبیاری فضای سبز به ساعات پایانی شب یا ابتدای صبح، این شرکت را در مسیر خدماترسانی پایدار یاری کنند و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و درک متقابل، روزهای چالشی پیشرو بدون قطعی آب پشت سر گذاشته شود.