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توقیف تانکر مکنده حین تخلیه غیرمجاز فاضلاب در فومن

توقیف تانکر مکنده حین تخلیه غیرمجاز فاضلاب در فومن
کد خبر : 1821903
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سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن از شناسایی و جلوگیری از تخلیه غیرمجاز فاضلاب توسط یک دستگاه کامیون مکنده در عرصه‌های طبیعی این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، ابوذر قریب‌زاده، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن، گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره در جریان گشت‌زنی و پایش مستمر مناطق، یک دستگاه کامیون مکنده تخلیه چاه را حین تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پساب در زمین‌های طبیعی شناسایی و بلافاصله با ورود به موقع، از ادامه این اقدام غیرقانونی جلوگیری کردند.

وی با اشاره به بررسی‌های میدانی از منطقه گفت: با این اقدام کامیون مکنده، مایع آلاینده در سطح زمین و مجاورت پوشش گیاهی منطقه منتشر شد، اقدامی که به‌وضوح موجب آلودگی خاک، تهدید منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی و آسیب جدی به زیست‌بوم منطقه می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فومن افزود: مأموران یگان حفاظت ضمن مستندسازی کامل تخلف، تهیه گزارش تفصیلی و ثبت شواهد، پرونده متخلف را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع دادند تا مطابق قوانین و مقررات زیست‌محیطی با عامل یا عوامل این تخلف برخورد قاطع انجام شود.

قریب‌زاده با تأکید بر اینکه تخلیه غیرمجاز فاضلاب در طبیعت از مصادیق بارز آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شود، از تمامی بهره‌برداران و رانندگان تانکر‌های مکنده خواست تا نسبت به تخلیه فاضلاب صرفاً در محل‌های مجاز و مورد تأیید دستگاه‌های مسئول اقدام کنند.

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