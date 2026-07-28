۲ کارگاه تخصصی در دانشگاه آزاد اسلامی رشت افتتاح شد

به گزارش ایلنا از رشت، کارگاه مرکزی مهندسی مکانیک» شامل ۵ آزمایشگاه مکانیک سیالات و انتقال حرارت، مهندسی شیمی انتقال حرارت، تراشکاری، بتن و عمران با حدود ۲۰ میلیارد تومان هزینه در سالن اجتماعات دانشکده توسعه، فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت افتتاح شد.

همچنین کارگاه تشخیص رنگ خودرو برای آموزش دانشجویان و متقاضیان خارج از دانشگاه زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای در دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت به کمک یک خیر گیلانی افتتاح شد.

فرماندار شهرستان رشت، در آیین افتتاح این دو کارگاه آموزشی گفت: تجربه کشور‌های توسعه‌یافته نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصادی و صنعتی، بدون سرمایه‌گذاری بر آموزش و تربیت نیروی انسانی توانمند امکان‌پذیر نیست.

سید اسماعیل میرغضنفری با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی خاطرنشان کرد: هر کشوری که توانسته به توسعه و پیشرفت دست یابد، این موفقیت را از مسیر تربیت انسان‌هایی به دست آورده است که در کنار برخورداری از علم و دانش، دارای تخصص، مهارت و تعهد نسبت به کشور و منافع ملی بوده‌اند.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های مثبت دانشگاه آزاد اسلامی این است که برای اجرای برنامه‌های خود صرفاً منتظر اعتبارات دولتی نمی‌ماند و همین موضوع موجب شده بسیاری از طرح‌ها با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه این دانشگاه حدود ۴۵ درصد آموزش عالی استان گیلان را بر عهده دارد، افزود: از میان ۹ مؤسسه آموزش عالی استان، دانشگاه آزاد اسلامی با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده، بیش از ۷۰۰ عضو هیئت علمی، حدود هزار دستیار آموزشی و بیش از ۸۰۰ استاد مدعو؛ ظرفیت بسیار مناسبی برای تحقق اهداف تحول‌آفرین و اجرای منویات مقام معظم رهبری در حوزه آموزش و مهارت‌آموزی دارد.

مجتبی ملکی یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دانشگاه آزاد اسلامی را ایجاد پیوند مؤثر میان صنعت و دانشگاه دانست و گفت: در مسیر تحولات جهانی و تحقق توسعه پایدار، یکی از نیاز‌های اساسی کشور تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و توانمند است و ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت، اطمینان خاطر دانشجویان را برای ورود به بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار افزایش می‌دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با اشاره به راه‌اندازی آزمایشگاه مرکزی مکانیک و کارگاه تشخیص رنگ خودرو افزود: هدف از ایجاد این دو کارگاه آن است که دانشجویان در کنار فراگیری مباحث علمی، مهارت‌های عملی را نیز کسب کنند تا به عنوان نیرو‌های متخصص وارد بازار کار شوند.

رئیس شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی افزود: امروز بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، بخش‌های اداری و آموزشی ضروری است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، ساخت و تولید، انرژی‌های خورشیدی، انرژی‌های نو و نانوفناوری، شبکه‌های تخصصی ایجاد کرده که علاوه بر ارائه خدمات، آموزش‌های تخصصی نیز ارائه می‌دهند.

عبدالله محمدی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران استان‌ها خواست به این شبکه‌ها بپیوندند و با گسترش همکاری‌های علمی، دامنه اثرگذاری فعالیت‌های خود را فراتر از استان توسعه دهند.

رئیس شبکه‌های آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت استفاده از هوش مصنوعی افزود: امروز بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، بخش‌های اداری و آموزشی ضروری است و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، ساخت و تولید، انرژی‌های خورشیدی، انرژی‌های نو و نانوفناوری، شبکه‌های تخصصی ایجاد کرده که علاوه بر ارائه خدمات، آموزش‌های تخصصی نیز ارائه می‌دهند.

عبدالله محمدی از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران استان‌ها خواست به این شبکه‌ها بپیوندند و با گسترش همکاری‌های علمی، دامنه اثرگذاری فعالیت‌های خود را فراتر از استان توسعه دهند.

در این مراسم همچنین از محبوب رضایی خیر کارآفرین تجلیل شد.

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