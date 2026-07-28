خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکمیل طر‌های ایثارگری گیلان با مشارکت سازمان کوثر

تکمیل طر‌های ایثارگری گیلان با مشارکت سازمان کوثر
کد خبر : 1819598
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های خدماتی، فرهنگی و رفاهی مرتبط با جامعه ایثارگری، از توافق برای همکاری سازمان اموال و املاک کوثر در اجرای طرح‌های اولویت‌دار استان خبر داد

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در دیدار با حجت نظری مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر که با حضور کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، داوطلب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان و معاونان سازمان اموال و املاک کوثر برگزار شد، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های ماندگار حوزه ایثارگری و ارتقای خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری مشترک برای اجرای مجتمع توانبخشی، فرهنگی و ورزشی ایثار گیلان مورد بررسی قرار گرفت و موضوع تأمین اعتبار برای تکمیل و بهسازی گلزار شهدای رشت، کوچصفهان و لشت‌نشا هم در دستور کار قرار گرفت.

همچنین در این دیدار، موضوع ترمیم و بهسازی ساختمان‌های اداری بنیاد شهید در شهرستان‌های رشت و شفت مطرح و راهکار‌های تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این اقدامات بررسی شد.

حجت نظری مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر ضمن استقبال از طرح‌های پیشنهادی، با تأمین اعتبار و مشارکت در اجرای این طرح‌ها موافقت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل