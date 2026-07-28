به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس در دیدار با حجت نظری مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر که با حضور کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، داوطلب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان و معاونان سازمان اموال و املاک کوثر برگزار شد، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های ماندگار حوزه ایثارگری و ارتقای خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.

در این نشست، ظرفیت‌های همکاری مشترک برای اجرای مجتمع توانبخشی، فرهنگی و ورزشی ایثار گیلان مورد بررسی قرار گرفت و موضوع تأمین اعتبار برای تکمیل و بهسازی گلزار شهدای رشت، کوچصفهان و لشت‌نشا هم در دستور کار قرار گرفت.

همچنین در این دیدار، موضوع ترمیم و بهسازی ساختمان‌های اداری بنیاد شهید در شهرستان‌های رشت و شفت مطرح و راهکار‌های تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این اقدامات بررسی شد.

حجت نظری مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر ضمن استقبال از طرح‌های پیشنهادی، با تأمین اعتبار و مشارکت در اجرای این طرح‌ها موافقت کرد.

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