تکمیل طرهای ایثارگری گیلان با مشارکت سازمان کوثر
استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختهای خدماتی، فرهنگی و رفاهی مرتبط با جامعه ایثارگری، از توافق برای همکاری سازمان اموال و املاک کوثر در اجرای طرحهای اولویتدار استان خبر داد
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حقشناس در دیدار با حجت نظری مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر که با حضور کوچکینژاد نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی، داوطلب مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان و معاونان سازمان اموال و املاک کوثر برگزار شد، بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای ماندگار حوزه ایثارگری و ارتقای خدمات به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران تأکید کرد.
در این نشست، ظرفیتهای همکاری مشترک برای اجرای مجتمع توانبخشی، فرهنگی و ورزشی ایثار گیلان مورد بررسی قرار گرفت و موضوع تأمین اعتبار برای تکمیل و بهسازی گلزار شهدای رشت، کوچصفهان و لشتنشا هم در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این دیدار، موضوع ترمیم و بهسازی ساختمانهای اداری بنیاد شهید در شهرستانهای رشت و شفت مطرح و راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای این اقدامات بررسی شد.
حجت نظری مدیرعامل سازمان اموال و املاک کوثر ضمن استقبال از طرحهای پیشنهادی، با تأمین اعتبار و مشارکت در اجرای این طرحها موافقت کرد.