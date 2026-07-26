به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی، شهردار رشت، امروز یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت، از دو دستاورد مهم و کلیدی در حوزه اقتصادی و عمرانی این کلانشهر خبر داد که نویدبخش آینده‌ای روشن برای شهروندان رشتی است.

‌شوقی با اعلام خبر خوش افزایش چشمگیر ارزش املاک شهرداری، اظهار داشت: با پیگیری‌های مستمر و رایزنی‌های مؤثر در سطح استان و کشور، ارزش دارایی‌های املاک شهرداری در کمیسیون تخصصی مربوطه، به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.

‌وی این موفقیت را گامی بزرگ در جهت افزایش توان مالی شهرداری، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و اجرای پروژه‌های زیرساختی دانست و تأکید کرد: این ظرفیت عظیم، ابزاری قدرتمند برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان خواهد بود.

‌شهردار رشت در ادامه به اقدامات عمرانی گسترده این مجموعه اشاره کرد و گفت: در راستای بهبود کیفیت معابر و رضایت شهروندان، عملیات آسفالت‌ریزی معابر اصلی و شریان‌های حیاتی در تمامی مناطق پنج‌گانه شهر رشت با جدیت در دستور کار قرار گرفته و تاکنون پیشرفت قابل‌توجهی داشته است.

‌وی ادامه داد: این طرح که با تخصیص اعتبارات ویژه و برنامه‌ریزی دقیق اجرا می‌شود، نقش بسزایی در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی تردد و زیباسازی سیمای شهری ایفا خواهد کرد.

‌شوقی در پایان با قدردانی از همکاری و تعامل سازنده اعضای شورای اسلامی شهر و همراهی مسئولان استانی و کشوری، خاطرنشان کرد: با اتکا به این موفقیت‌ ها و عزم جهادی، مسیر توسعه همه‌جانبه رشت هموارتر از همیشه شده و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر پایتخت سبز ایران باشیم.

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