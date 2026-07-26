شهردار رشت اعلام کرد:
افزایش ۳ همتی ارزش املاک شهرداری و آسفالت معابر اصلی مناطق پنجگانه
شهردار رشت در صحن شورای شهر با اعلام دو خبر خوش مالی و عمرانی، گفت: ارزش برخی از املاک شهرداری در کمیسیون های تخصصی و حمایت استاندار محترم و شورای شهر به ۳ همت ارتقا یافت و عملیات آسفالت معابر اصلی مناطق پنجگانه نیز با سرعت در حال اجراست که نشاندهنده انسجام و پویایی مدیریت شهری در تراز خدمات رسانی مدرن است.
به گزارش ایلنا از رشت، رحیم شوقی، شهردار رشت، امروز یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت، از دو دستاورد مهم و کلیدی در حوزه اقتصادی و عمرانی این کلانشهر خبر داد که نویدبخش آیندهای روشن برای شهروندان رشتی است.
شوقی با اعلام خبر خوش افزایش چشمگیر ارزش املاک شهرداری، اظهار داشت: با پیگیریهای مستمر و رایزنیهای مؤثر در سطح استان و کشور، ارزش داراییهای املاک شهرداری در کمیسیون تخصصی مربوطه، به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.
وی این موفقیت را گامی بزرگ در جهت افزایش توان مالی شهرداری، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و اجرای پروژههای زیرساختی دانست و تأکید کرد: این ظرفیت عظیم، ابزاری قدرتمند برای خدمترسانی بهتر به شهروندان خواهد بود.
شهردار رشت در ادامه به اقدامات عمرانی گسترده این مجموعه اشاره کرد و گفت: در راستای بهبود کیفیت معابر و رضایت شهروندان، عملیات آسفالتریزی معابر اصلی و شریانهای حیاتی در تمامی مناطق پنجگانه شهر رشت با جدیت در دستور کار قرار گرفته و تاکنون پیشرفت قابلتوجهی داشته است.
وی ادامه داد: این طرح که با تخصیص اعتبارات ویژه و برنامهریزی دقیق اجرا میشود، نقش بسزایی در کاهش ترافیک، افزایش ایمنی تردد و زیباسازی سیمای شهری ایفا خواهد کرد.
شوقی در پایان با قدردانی از همکاری و تعامل سازنده اعضای شورای اسلامی شهر و همراهی مسئولان استانی و کشوری، خاطرنشان کرد: با اتکا به این موفقیت ها و عزم جهادی، مسیر توسعه همهجانبه رشت هموارتر از همیشه شده و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر پایتخت سبز ایران باشیم.