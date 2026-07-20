«فومن» پایلوت اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در گیلان
نشست ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیران کل بیمه سلامت و تأمین اجتماعی، معاونان و مدیران ستادی برگزار شد و آخرین هماهنگیها برای آغاز اجرای آزمایشی این برنامه در شهرستان فومن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از رشت، امروز نشست ستاد اجرایی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با حضور دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدیران کل بیمه سلامت و سازمان تأمین اجتماعی، معاونان دانشگاه و مدیران ستادی در سالن اجلاس حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.
در این نشست، ابعاد مختلف اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، الزامات اجرایی، نحوه همکاری دستگاههای مرتبط و آمادگی زیرساختهای لازم برای آغاز این طرح در استان مورد بررسی قرار گرفت و شهرستان فومن به عنوان پایلوت اجرای برنامه در گیلان معرفی شد.
برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یکی از مهمترین برنامههای تحول نظام سلامت کشور به شمار میرود که با هدف استقرار نظام ارائه خدمات سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه، ارتقای عدالت در سلامت، افزایش رضایتمندی مردم، مدیریت هزینههای درمان، پیشگیری از مراجعات غیرضروری به سطوح تخصصی و فوقتخصصی و تقویت خدمات پیشگیرانه طراحی شده است.
در این برنامه، هر فرد تحت پوشش یک پزشک خانواده قرار میگیرد و پزشک خانواده به عنوان نخستین سطح ارائه خدمات سلامت، ضمن تشکیل پرونده سلامت، مسئول ارائه خدمات اولیه، مراقبتهای مستمر، غربالگری، پیشگیری، آموزش سلامت و پیگیری وضعیت بیماران خواهد بود و در صورت نیاز نیز بیمار از طریق نظام ارجاع به پزشکان متخصص و مراکز درمانی بالاتر هدایت میشود تا خدمات درمانی به صورت هدفمند، منظم و عادلانه ارائه شود.
دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای صحیح برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، اظهار کرد: اجرای این برنامه یک اقدام راهبردی در مسیر اصلاح نظام سلامت است و تحقق اهداف آن نیازمند هماهنگی کامل میان دانشگاه علوم پزشکی، سازمانهای بیمهگر، مدیران شبکههای بهداشت و درمان و تمامی ارکان حوزه سلامت است.
وی با بیان اینکه پزشکی خانواده صرفاً یک برنامه درمانی نیست، افزود: پزشکی خانواده رویکردی جامع برای ارتقای سلامت جامعه، پیشگیری از بیماریها، مدیریت عوامل خطر و ارائه خدمات مستمر به مردم است و باید با جلب اعتماد عمومی و مشارکت فعال همه دستگاههای مرتبط به اجرا درآید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به انتخاب شهرستان فومن به عنوان پایلوت اجرای این برنامه، تصریح کرد: اجرای موفق این طرح در فومن میتواند الگوی مناسبی برای توسعه آن در سایر شهرستانهای استان باشد و تمامی بخشهای دانشگاه باید با برنامهریزی دقیق، آمادگی کامل و هماهنگی مستمر، زمینه اجرای مطلوب آن را فراهم کنند.
دکتر آشوبی همچنین بر نقش مهم بیمههای پایه در موفقیت برنامه پزشکی خانواده تأکید کرد و گفت: همراهی سازمانهای بیمهگر، استقرار کامل پرونده الکترونیک سلامت، اجرای دقیق نظام ارجاع و استفاده از فناوریهای نوین از مهمترین پیشنیازهای موفقیت این برنامه است.
وی خاطرنشان کرد که هدف نهایی از اجرای برنامه پزشکی خانواده، دسترسی آسانتر مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیماران، افزایش کیفیت خدمات درمانی، جلوگیری از اتلاف منابع و برقراری عدالت در نظام سلامت است و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با تمام ظرفیت خود برای اجرای این برنامه آمادگی دارد.
در پایان این نشست، حاضران ضمن بررسی آخرین اقدامات انجامشده، درباره فرآیندهای اجرایی، آموزش نیروهای انسانی، تأمین زیرساختهای فنی، نحوه تعامل با بیمهها، اطلاعرسانی عمومی و زمانبندی آغاز اجرای برنامه در شهرستان فومن به بحث و تبادل نظر پرداختند.