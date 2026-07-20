امضای قرارداد خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس؛ ناوگان از ۳۵ به ۱۰۰ دستگاه افزایش می یابد

به گزارش ایلنا از رشت،رحیم شوقی، شهردار رشت، با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر خود و رئیس شورای اسلامی شهر به چین، از تحولی اساسی در ناوگان حمل و نقل عمومی این شهر خبر داد و با اعلام اینکه در این سفر قرارداد خرید ۴۰ دستگاه اتوبوس جدید به امضا رسیده است، اظهار داشت: علاوه بر این، اورهال (بازسازی اساسی) ۲۰ دستگاه اتوبوس موجود نیز در دستور کار قرار دارد.

‌شهردار رشت افزود: همچنین با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی برای تأمین ۲۰ دستگاه اتوبوس دیگر، مجموع ناوگان فعال شهرداری از ۳۵ دستگاه به ۱۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت که تحولی چشمگیر در خدمت رسانی به شهروندان محسوب می شود.

‌وی توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی را در کنار بازگشایی و احداث معابرجدید و احداث تقاطع های غیرهمسطح، از محورهای اصلی مدیریت شهری برای حل معضل ترافیک رشت دانست و تصریح کرد: پازل ترافیکی رشت چندین قطعه دارد که تاکنون چند مورد از آن اجرایی شده است که با تأمین منابع و انتشار اوراق مالی، ناوگان اتوبوسرانی رشت به زودی با خرید اتوبوس های جدید و بازسازی ناوگان موجود تقویت خواهد شد.

‌شهردار رشت در ادامه با اشاره به رویکرد فازهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برای حل معضل ترافیک، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های تقاطع غیرهمسطح با هدف کاهش گره های ترافیکی در همان نقاط در فاز میان مدت دنبال می شود و در فاز بلندمدت نیز رینگ شهری رشت به عنوان پروژهای اساسی در حال برنامه ریزی و طی یک ماه آینده پس از ۲۰سال انتظار اجرایی خواهد شد.

‌شوقی در پایان با اشاره به همدلی و همراهی تنگاتنگ شورای اسلامی شهر رشت، تأکید کرد: توسعه همه جانبه رشت در زمینه های اقتصادی، حمل ونقل و گردشگری از جمله دستاوردهای سفر به چین است و امیدواریم با این اقدامات، شاهد تحولی اساسی در زیرساختهای شهری و رفاه شهروندان باشیم.

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