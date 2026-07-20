مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در دیدار با معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی؛
روستای ملی حصیر فشتکه ظرفیت تبدیل شدن به مقصد گردشگری خلاق را دارد
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در دیدار با انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر لزوم همافزایی ملی جهت ارتقای برند «روستای ملی حصیر فشتکه»، تقویت دبیرخانه جشنواره اسب کاسپین و ساماندهی تأسیسات گردشگری منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی،در این نشست تخصصی که با حضور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان برگزار شد، مصطفی طاعتیمقدم ضمن تشریح ظرفیتهای بینظیر منطقه آزاد انزلی به عنوان قطب گردشگری شمال کشور، توسعه پایدار را در گرو تعامل راهبردی با وزارت میراثفرهنگی دانست و تصریح کرد: بهرهگیری از حمایتهای ستادی وزارتخانه، میتواند جایگاه گردشگری این منطقه را از سطح منطقهای به تراز ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، «روستای فشتکه» را به عنوان «روستای ملی حصیر» برشمرد و آن را یکی از ستونهای هویتی، فرهنگی و اقتصادی منطقه دانست.
وی با تأکید بر اینکه این روستا قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن به مقصد گردشگری خلاق دارد، خواستار حمایتهای ویژه وزارت میراثفرهنگی جهت برندسازی ملی و توسعه زیرساختهای صادراتی صنایعدستی این روستا شد.
طاعتیمقدم در بخش دیگری از این نشست، به اهمیت نژاد اسب کاسپین به عنوان یک گنجینه زنده ژنتیکی و فرهنگی اشاره کرد و افزود: تقویت دبیرخانه جشنواره ملی اسب کاسپین، فراتر از یک رویداد محلی، ابزاری استراتژیک برای معرفی میراث فرهنگی ایران در مجامع بینالمللی است که نیازمند توجه ویژه و حمایتهای تخصصی معاونت گردشگری وزارتخانه میباشد.
وی همچنین بر ضرورت تسهیلگری در فرآیند صدور مجوزها و استانداردسازی واحدهای اقامتی تأکید نمود و اظهار داشت: ساماندهی وضعیت «کاشانهمهمانها» و مراکز بومگردی، در کنار توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی، اولویتهای عملیاتی سازمان برای افزایش ماندگاری مسافران و رونق اشتغالزایی پایدار است که در این مسیر نیازمند نگاه حمایتی و تسهیلگرانه وزارتخانه هستیم.
در پایان این دیدار، انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با استقبال از پیشنهادات مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی، بر اهمیت این منطقه به عنوان یکی از کانونهای اصلی گردشگری شمال کشور تأکید کرد و آمادگی وزارت متبوع را برای ارائه بستههای حمایتی، رفع موانع اداری و همکاری در اجرای طرحهای توسعهای منطقه اعلام داشت. مقرر شد کارگروههای مشترکی جهت پیگیری و اجراییسازی محورهای مطرح شده در این نشست تشکیل گردد.