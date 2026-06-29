آغاز نام نویسی زائران اربعین حسینی در سامانۀ سماح از فردا

به گزارش ایلنا از رشت، وحید اسکندری گفت: نام‌نویسی متقاضیان سفر اربعین حسینی از فردا سه‌شنبه ۹ تیرماه در سامانۀ سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ آغاز می‌شود و افرادی که نام نویسی کردند باید از این سامانه کد رهگیری دریافت کنند.

وی گفت: متقاضیان تا ۱۳ مرداد مصادف با روز اربعین مهلت نام نویسی در این سامانه را دارند.

مدیر حج و زیارت گیلان گفت: اعزام زائران از ۱۰ صفر، ۳ مرداد آغاز می‌شود و تا ۲۲ صفر، ۱۵ مرداد ادامه دارد.

اسکندری با بیان اینکه زائران قبل از ورود به سامانه، تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه، مرز خروجی و مرز ورودی خود را تعیین کنند گفت: نصب برنامه کاربردی «همیار اربعین» از طریق نشانی https://hamyararbaen.ir برای اطلاع رسانی بهتر به زائران ضروری است.

وی درخصوص مدارک لازم برای تشرف به کربلای معلا در ایام اربعین گفت: زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشند و شماره همراه ثبت شده در سامانه هم باید به نام خود زائر باشد.

مدیر حج و زیارت گیلان با اشاره به لزوم بیمه زائران گفت: هزینه کل پرداختی هر زائر ۲۰۰ هزار تومان است.

انتهای پیام/